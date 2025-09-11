Иранский актёр получил награду «Самый популярный актёр Азии»

Наим Салехи, актёр и режиссёр из города Тонкабон, стал обладателем награды «Самый популярный актёр Азии» на 3-м Азиатском фестивале полнометражных фильмов в Камбодже.

Эту награду Салехи получил за свою роль в фильме «Скажи ветру тоже». Выдающийся актёр, также являющийся членом правления Театральной ассоциации провинции Мазендеран, был удостоен награды, которая включает золотую статуэтку и сертификат «Самого популярного актёра Азии». Приз был вручен ему за роль в фильме Сины Хани «Скажи ветру тоже».

В этом году в фестивале приняли участие сотни фильмов из азиатских стран. В итоге в конкурсную программу прошли 30 фильмов из Китая, Малайзии, Индонезии, Индии и Ирана. Иран был представлен двумя фильмами.

Наим Салехи, который занимается не только актёрством, но и режиссурой и преподаванием, получил эту награду за свою первую главную роль в полнометражном фильме.