ВС Йемена нанесли ракетный удар по важным объектам в окрестностях Иерусалима

Мы поразили чувствительные цели вокруг Кудса (Иерусалима) гиперзвуковой ракетой с несколькими боеголовками, заявил официальный представитель Вооруженных сил Йемена Яхья Сариа.

Бригадный генерал Сариа заявил, что ракетные силы йеменских вооруженных сил успешно провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2" с несколькими боеголовками против нескольких чувствительных целей вокруг оккупированного города Кудс.

По его словам, операция достигла своих целей и вызвала бегство миллионов израильтян в убежища.

Сариа также сообщил, что Вооруженные силы Йемена осуществили еще одну военную операцию с тремя БПЛА, нацелившись на аэропорт Рамон и две жизненно важные цели в районе Умм ар-Рашраш на юге оккупированной Палестины, которая также успешно достигла своих целей.