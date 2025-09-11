ФБР нашло возможное орудие убийства Чарли Кирка

В штате Юта, США, нашли винтовку со скользящим затвором, из которой, возможно, был убит правый активист Чарли Кирк. Ее обнаружили в лесном массиве, где мог скрыться стрелявший, заявил представитель ФБР Роберт Болс.

Следователи изучают оружие, заявил господин Болс на пресс-конференции. Рядом с винтовкой также нашли след от обуви, на оружии остались отпечатки пальцев. «Мы делаем все, чтобы найти убийцу. Мы еще не знаем, насколько далеко он ушел, но мы сделаем все, что в наших силах»,— заявил представитель бюро.

Роберт Болс добавил, что у ФБР есть фотографии подозреваемого. По информации комиссара полиции штата Юта Бо Мейсона, тот, вероятно, учится в колледже.

Покушение на Чарли Кирка случилось в Университете долины Юта 10 сентября. Пуля попала в шею, активист не выжил. Соболезнование близким погибшего принес президент США

В 2025 году президент США Дональд Трамп назначил Чарли Кирка в Совет посетителей Военно-воздушной академии США. В феврале 2025 года подписал контракт на ведение будничного шоу Charlie Kirk Today с телевизионной сетью Trinity Broadcasting Network.

Является членом Совета по национальной политике. Автор пяти книг. В 2019 году ему была присуждена степень доктора гуманитарных наук Университета Либертирамп. Господин Кирк был сторонником главы государства.