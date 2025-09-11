Всемирный форум «Исламского пробуждения»: нападение сионистского режима — вопиющее военное преступление и политический террор

Всемирный форум «Исламского пробуждения» выступил с заявлением, осуждающим преступление сионистского режима против палестинской переговорной группы. В заявлении говорится: «Этот гнусный акт является не только вопиющим военным преступлением, но и политическим террором, нарушением национального суверенитета Катара, как страны пребывания и явным нарушением основополагающих принципов международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций и Женевские конвенции».

В заявлении говорится: «Мученичество группы членов этой дипломатической группы, приверженной миру, свидетельствует о продолжающейся политике оккупационного режима Кудса ( Иерусалима), направленной на разрушение любого политического решения и подавление любого голоса, призывающего к справедливости и прекращению кровопролития. Это преступление расширило границы войны за пределы поля боя и целенаправленной дипломатии; акт, который считается крайне опасным прецедентом в истории международных отношений».

Всемирная ассамблея "Исламского пробуждения" также призвала все правозащитные организации мира привлечь к ответственности Трампа и высокопоставленных должностных лиц сионистского режима, как главных подозреваемых в преступлении против человечности, а также немедленно ввести экономические, военные и дипломатические санкции против оккупационного режима и его сторонников. В заявлении подчеркивается: «Мир во всем мире никогда не будет достигнут молчанием перед лицом угнетения и террора. Мученическая смерть этих дипломатов должна стать сигналом тревоги для всех борцов за свободу в мире. Сегодня настало время встать на защиту Палестины, справедливости и человечества».

Всемирный форум "Исламского пробуждения" подчеркнул: "Если эта новая агрессия сионистского режима не получит решительного и соразмерного ответа со стороны стран региона, она, несомненно, положит начало новому этапу экспансионистской агрессии в рамках зловещего плана «Ближний Восток от Нила до Евфрата». Одних лишь осудительных заявлений недостаточно; сегодня исламский мир и арабские страны должны прийти к фундаментальным решениям и совместным практическим мерам противодействия этому режиму".