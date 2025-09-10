Гросси: Мы достигли технического документа с Ираном

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», Рафаэль Гросси, Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, высказался по поводу Ирана.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сказал о соглашении с Ираном: «Отрадно видеть, что Иран готов оставаться в Договоре о нераспространении ядерного оружия».

Он добавил: «Иран выразил свои опасения, и наша обязанность как международной организации — найти пути и средства для их решения».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии уточнил: «Мы достигли технического документа с Ираном, который касается уведомлений об инспекциях и их проведении».