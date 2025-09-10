Ульянов: Для Европы появилась возможность остановить механизм "триггера"

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Today, «Михаил Ульянов», представитель России при международных организациях, в ответ на соглашение между Ираном и Агентством сказал: «Это (соглашение) — подходящая возможность для трех европейских стран (E3), чтобы остановить и отменить процесс механизма «триггера» (snapback) и сохранить позитивный курс».

Рафаэль Гросси, Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, ранее опубликовал сообщение в социальной сети X, написав: «Сегодня в Каире с министром иностранных дел Ирана Аракчи было достигнуто соглашение о практических механизмах возобновления инспекционной деятельности в Иране».

Он добавил: «Это важный шаг в правильном направлении. Я также благодарю Бадра Абдель Ати, министра иностранных дел Египта, за его приверженность и сотрудничество».

Аракчи после встречи с Гросси на пресс-конференции сказал: «Сегодняшний день знаменует собой важный шаг в продолжении и устойчивости доброй воли Исламской Республики Иран по решению любой проблемы, связанной с ее исключительно мирной ядерной программой, путем дипломатии и диалога».

«Несмотря на незаконные и преступные нападения, Иран по-прежнему привержен отстаиванию своих неотъемлемых прав на мирное использование ядерной энергии в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и в то же время он продемонстрировал свою готовность участвовать в реальном и содержательном диалоге для выполнения своих соответствующих обязательств».