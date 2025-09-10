Опубликовано изображение Халиля аль-Хайи спустя несколько часов после нападения Тель-Авива

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Сада аль-Балад», через несколько часов после нападения сионистского режима на Доху было опубликовано изображение высокопоставленного лидера ХАМАС на больничной койке, где он показывает пальцами символ победы.

Более подробная информация об этом не была опубликована.

Информационное агентство «Мехр» не подтверждает подлинность этой фотографии.

Следует отметить, что ранее ХАМАС сообщил о провале террористической операции сионистского режима по убийству лидеров ХАМАС в Дохе, Катар.

Палестинское исламское движение сопротивления ХАМАС опубликовало заявление, в котором говорится: «Отчаянная попытка сионистского режима убить делегацию ХАМАС, ведущую переговоры в столице Катара, является чудовищным преступлением, явной агрессией и грубым нарушением всех международных законов».

В заявлении также говорится, что «это преступление является нападением на суверенитет государства Катар; страны, которая вместе с Египтом играет важную и ответственную роль в продвижении посредничества и усилий по прекращению агрессии и достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными. Это действие в очередной раз раскрывает преступную природу оккупантов и их желание уничтожить любую возможность для достижения соглашения».

ХАМАС уточнил: «Мы подтверждаем, что враг потерпел неудачу в убийстве наших братьев в переговорной делегации, в то время как ряд братьев-мучеников присоединились к высокому положению чести и достоинства. Это:»

Мученик Джихад Лабад – директор офиса Халиля аль-Хайи

Мученик Хумам аль-Хайя – сын Халиля аль-Хайи

Мученик Абдулла Абдель Вахед – телохранитель

Мученик Мумен Хассуна – телохранитель

Мученик Ахмед аль-Мамлук – телохранитель

Мы также выражаем наши соболезнования в связи с мученической смертью «Бадра Саада Мухаммеда аль-Хумейди» из сил внутренней безопасности Катара.