Новое нападение сионистов на корабль флотилии «Самоуд»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», международная флотилия сопротивления («Самоуд») заявила, что самый большой корабль флотилии стал целью нового нападения, которое, предположительно, было совершено с помощью зажигательного беспилотника и привело к пожару на его палубе.

По словам палестинских активистов, присоединившихся к этому конвою, пожар на палубе судна был взят под контроль и в настоящее время ситуация стабильная.

Рано утром во вторник флотилия сопротивления объявила, что лодка «Аль-Аиля» (Семья) получила повреждения главной палубы и нижнего резервуара в результате атаки беспилотника.

Две лодки из флотилии сопротивления также направляются в Тунис и срочно нуждаются в защите.

«Сейф Абукашк», представитель флотилии сопротивления, сказал: «Флотилия продолжит свое движение, несмотря на атаку беспилотника».

Представители международной флотилии сопротивления также заявили: «Расследование инцидента продолжается, и дополнительная информация будет предоставлена, как только она станет доступна».

Они добавили: «Враждебные действия не остановят нашу мирную миссию по прорыву блокады Газы и выражению солидарности с народом этого сектора».