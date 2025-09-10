Премьер-министр Катара: США уведомили нас через 10 минут после нападения Израиля

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», «шейх Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани», премьер-министр и министр иностранных дел Катара, на пресс-конференции после нападения сионистского режима на Доху, решительно осудил это действие, заявив: «Наша страна подверглась предательскому нападению со стороны израильских оккупационных сил, которое нельзя назвать иначе как государственным терроризмом».

Он добавил: «Мы не будем мириться с посягательством на безопасность нашей территории и оставляем за собой право на ответ. Наша страна сформировала юридическую группу для начала правовых действий в ответ на это нападение, которое мы считаем агрессивным».

Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани саркастически обратился к Нетаньяху, премьер-министру сионистского режима, сказав, что тот заявил, что «перестроит Ближний Восток». «Неужели он хочет перестроить и страны Совета сотрудничества стран Залива? То, что делает Нетаньяху, — это государственный терроризм, направленный на дестабилизацию региона».

Министр иностранных дел Катара добавил: «Мы достигли критического момента, когда должен быть дан единый ответ на жестокость и варварство Нетаньяху. Мы — страна-посредник, и это нападение — не что иное, как предательство».

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара продолжил: «Переговоры продолжались в последние дни, и по просьбе США мы рассматривали последний проект. Поэтому нарушение суверенитета стран без какого-либо учета является пренебрежением, которое нельзя игнорировать».

Что касается уведомления американской стороны о нападении, Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани сказал: «Американская сторона уведомила нас через 10 минут после нападения».

«Нападение Израиля было предательской операцией, о которой мы узнали только в момент ее совершения, и не было никакой координации между Соединенными Штатами и Израилем по поводу нападения на Доху».

Министр иностранных дел Катара подчеркнул: «Его страна не пожалеет усилий в своей посреднической роли и сделает все возможное, чтобы остановить войну в Газе, поскольку дипломатия Катара основана на стабильности в регионе».