Йемен: Мы нацелились на оккупированный Иерусалим гиперзвуковой ракетой «Палестина 2»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маядин», представитель вооруженных сил Йемена, «Яхья Сари», заявил, что ракетные войска страны нанесли удар по чувствительным целям вокруг оккупированного Иерусалима баллистической и сверхзвуковой ракетой типа «Палестина 2».

Представитель вооруженных сил Йемена заявил, что операция прошла успешно и привела к тому, что миллионы сионистов бежали в убежища.

Яхья Сари также пояснил, что ВВС страны с помощью трех беспилотников атаковали аэропорт Рамон и две жизненно важные цели в районе «Умм-ар-Рашраш» на юге оккупированной Палестины, и эти беспилотники успешно поразили свои цели.

Он добавил: «Этот ракетный удар является ответом на преступления врага в Газе и подтверждением твердой позиции Йемена в борьбе за обещанную победу и священный джихад».

Ракета «Палестина 2» является гиперзвуковой, имеет дальность около 2150 км и максимальную скорость около 16 Махов. Учитывая заявленное время полета в 11,5 минут для достижения дальности 2040 км, ее средняя скорость составляет около 9 Махов.

Ракета «Палестина 2» является двухступенчатой ракетой на твердом топливе, и, учитывая заявленные характеристики, она сможет преодолеть все системы противоракетной обороны сионистов, такие как «Стрела», «Праща Давида» и «Железный купол».