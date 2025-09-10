Реакция арабских стран на нападение Израиля на Катар

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», арабские страны, Лига арабских государств и Совет сотрудничества стран Залива осудили трусливое нападение сионистского режима на Катар, в ходе которого была атакована переговорная группа движения ХАМАС.

Согласно этому сообщению, арабские страны назвали это нападение провокационным актом и явным нарушением международного права и суверенитета Катара, выразив свою солидарность с этой страной.

Реакция Саудовской Аравии на нападение Израиля на Катар

Саудовское информационное агентство (SPA) сообщило, что наследный принц Мухаммед бен Салман в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани осудил нападение Израиля и подчеркнул полную поддержку Саудовской Аравией Катара.

Он добавил, что Саудовская Аравия использует все свои возможности для поддержки Катара и его безопасности.

Король Иордании: Безопасность Катара — часть безопасности Иордании

Король Иордании Абдалла II в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани подчеркнул, что «безопасность Катара является частью безопасности Иордании».

В этом телефонном разговоре он подчеркнул позицию своей страны, отвергающую любые действия, которые подрывают безопасность, стабильность и суверенитет Катара.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади также решительно осудил трусливую агрессию Израиля против Катара и призвал международное сообщество обуздать сионистский режим.

Реакция ОАЭ на нападение Израиля на Катар

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш осудил нападение Израиля на Катар. В своем сообщении в социальных сетях он написал: «Безопасность стран Персидского залива неделима, и мы полностью поддерживаем братский Катар и осуждаем предательское нападение Израиля».

С другой стороны, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид в своем твите подчеркнул полную солидарность своей страны с Катаром.

Кувейт: Нападение Израиля на Катар — явное нарушение всех международных законов

Министерство иностранных дел Кувейта в своем заявлении осудило жестокую агрессию сионистского режима против Катара и назвало это нападение «явным нарушением всех международных законов и норм».

Министерство иностранных дел Кувейта также назвало это нападение серьезной угрозой безопасности и стабильности региона и прямым подрывом международного мира и безопасности.

Оман решительно осудил нападение Израиля на Катар

Министерство иностранных дел Омана в своем заявлении решительно осудило нападение сионистского режима на Катар. В заявлении говорится: «Политические убийства, совершаемые Израилем, являются явным нарушением международного права, явным нарушением суверенитета страны и опасной эскалацией напряженности».

Реакция Палестинской администрации на нападение на Катар

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас также осудил нападение Израиля на Катар и назвал его «явным нарушением международного права».

С другой стороны, заместитель главы Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх заявил, что «нападение Израиля на Катар является угрозой для безопасности и стабильности региона».

Президентство Египта в своем заявлении решительно осудило нападение Израиля на Катар и назвало его «опасным прецедентом, неприемлемым развитием событий и эскалацией напряженности, которая подрывает международные усилия по достижению спокойствия».

Реакция Дамаска на нападение Израиля на Катар

Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило нападение Израиля на столицу Катара.

Ирак осудил нападение Израиля на Катар

Министерство иностранных дел Ирака в своем заявлении осудило нападение Израиля на Доху и подчеркнуло неизменную позицию Ирака по поддержке правительства и народа Катара и его полной поддержке в противостоянии любой атаке, которая подрывает его суверенитет.