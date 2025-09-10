Аракчи: Иран продолжит сотрудничество по гарантиям с Агентством в рамках новой структуры

По сообщению информационного агентства Abna, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, Сейед Аббас Аракчи, выступил на совместной пресс-конференции с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии по случаю завершения взаимопонимания относительно порядка взаимодействия между Ираном и Агентством.

Подробная информация о его словах приводится ниже:

Позвольте мне начать свое выступление с нескольких слов о последнем акте агрессии израильского режима, акте, который произошел сегодня днем в Дохе с целью нападения на палестинских переговорщиков.

Мы самым решительным образом осуждаем этот террористический и агрессивный акт и заявляем о нашей полной солидарности с палестинским народом, а также с правительством Катара, чей суверенитет и территориальная целостность были открыто нарушены израильским режимом.

Я выражаю свои искренние соболезнования семьям и всем палестинцам в связи с мученической смертью тех, кто погиб в результате этого трусливого террористического акта Израиля.

Мы призываем Совет Безопасности ООН и все международное сообщество немедленно принять меры, чтобы остановить израильский режим от совершения новых преступлений в Газе и спасти мир от беспрецедентной угрозы, которую этот режим создает для мира и глобальной безопасности.

Я хотел бы начать свое выступление, выразив благодарность и признательность Египту, моему другу министру Бадру Абдель Ати, за его добрые усилия в течение последних недель, а также за сегодняшнее гостеприимство.

Сегодняшний день знаменует собой важный шаг в продолжении и устойчивости доброй воли Исламской Республики Иран по решению любой проблемы, связанной с ее исключительно мирной ядерной программой, путем дипломатии и диалога. Несмотря на незаконные и преступные нападения, Иран по-прежнему привержен отстаиванию своих неотъемлемых прав на мирное использование ядерной энергии в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и в то же время он продемонстрировал свою готовность участвовать в реальном и содержательном диалоге для выполнения своих соответствующих обязательств.

Агрессивные действия, лишенные какого-либо оправдания, которые произошли с 13 по 24 июня 2025 года и которые были нацелены на наши ядерные объекты под гарантиями, были явно незаконными и преступными. Режимы США и Израиля должны быть привлечены к ответственности за все человеческие жертвы и материальный ущерб. Иранский народ никогда не забудет и не простит эти преступные деяния.

Эти незаконные нападения и постоянные угрозы дальнейших действий фундаментально изменили условия, в которых Иран сотрудничал с Агентством. Продолжение сотрудничества в условиях, когда наши объекты под гарантиями намеренно обстреливались и уничтожались, было уже невозможно.

В ответ на эту серьезную ситуацию иранский парламент принял закон, предписывающий приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Этот закон отражает суверенное право иранского народа защищать свою безопасность, достоинство и свои ядерные научные достижения от постоянных угроз. Эта мера не была нашим выбором, а стала прямым следствием незаконных действий против иранских объектов под гарантиями. Ни одна ответственная нация не может продолжать работать в обычном режиме, когда ее исключительно мирная ядерная инфраструктура сознательно подвергается нападениям.

Существующая структура Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении между Ираном и Агентством, которая была разработана для нормальных условий, на практике не подходит для беспрецедентной ситуации, созданной незаконными действиями Соединенных Штатов и Израиля. Нет прецедента сотрудничества между Агентством и государством-членом в условиях, когда его объекты под гарантиями были преднамеренно атакованы и повреждены.

В связи с этим Иран и Агентство приступили к серии интенсивных переговоров, направленных на создание нового механизма для выполнения обязательств Ирана по гарантиям и обеспечения непрерывного сотрудничества. Эти переговоры были основаны на общем понимании того, что деятельность по гарантиям должна быть сохранена, в то время как законные озабоченности Ирана в области безопасности также должны быть учтены.