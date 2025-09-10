Пезешкиан: Сионистский режим не признает границ для преступлений

По сообщению информационного агентства Abna, президент Масуд Пезешкиан, опубликовав сообщение с осуждением агрессии сионистского режима против территории Катара, подчеркнул: «Ожидается, что Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества и другие международные организации немедленно, решительно и практически отреагируют на эту явную агрессию; устойчивый мир в регионе возможен только с прекращением оккупации и агрессии».

Полный текст заявления приводится ниже:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Сионистский режим сегодня в очередной раз и на фоне вызывающего вопросы молчания международного сообщества совершил преступный акт, напав на территорию Катара и нанеся удар по лидерам палестинского сопротивления. Этим он не только нарушил международное право и гуманитарные принципы, но и поставил под угрозу мир и стабильность в регионе. Этот террористический акт отражает тот факт, что сионистский режим не признает границ для преступлений и террора, а также разрушает любые попытки дипломатии.

Исламская Республика Иран решительно осуждает этот незаконный, античеловеческий и антимирный акт. Нападение на суверенное государство является явным нарушением национального суверенитета и Устава Организации Объединенных Наций. Безразличие мировых держав к такому поведению удвоит риск распространения кризиса и войны в регионе.

Выражая солидарность с братским правительством и народом Катара, а также с угнетенным народом Палестины, мы подчеркиваем, что агрессия и государственный терроризм сионистского режима не ослабят решимость палестинского народа к свободе и сопротивлению, а, наоборот, укрепят единство народов региона перед лицом этой оккупации и несправедливости.

Ожидается, что Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества и другие международные организации немедленно, решительно и практически отреагируют на эту явную агрессию. Устойчивый мир в регионе возможен только с прекращением оккупации и агрессии.

Исламская Республика Иран, как всегда подчеркивала, будет стоять рядом со всеми угнетенными народами региона и не позволит односторонней и агрессивной политике поставить под угрозу безопасность и будущее региона.

Масуд Пезешкиан Президент Исламской Республики Иран