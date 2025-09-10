Россия меняет подход к сотрудничеству с международными организациями. Теперь Москва готова платить только за то, что считает для себя выгодным. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, отвечая на вопрос, планирует ли Россия вносить взнос в бюджет Организации безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2026 год.

- Что касается взносов по линии ОБСЕ, тут можно сказать, что мы готовы покупать только тот политический продукт, который нас устраивает. С нашей стороны неоднократно отмечалось, что на сегодняшний день деятельность организации полностью парализована из-за неуемного желания западников свести любые дискуссии по повестке дня к украинскому сюжету. Проект сводного бюджета на 2026 год будет представлен в октябре. Посмотрим, удастся ли его согласовать, - сказал Масленников.

По его словам, ОБСЕ сохранит свои позиции, если в будущем адаптируется к меняющимся геополитическим реалиям. Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что на сегодня функция организации сводится к одной функции - она выступает в качестве площадки для сохранения каналов стратегической и политической коммуникации «в условиях, когда другие каналы общения схлопываются».

- Мы надеялись на конструктивное общение с Европой, но все последние действия европейских стран направлены на эскалацию отношений. Все организации, в которые мы входили, создавались в рамках Евросоюза. Получается, мы их финансируем, а они действуют нам во вред, - подчеркнул в разговоре с KP.RU политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов. - Сейчас в мире действует принцип: пока ты не покажешь зубы, никто тебя не будет слушать.

Политолог напомнил, что репутация ОБСЕ серьезно пострадала после того, как стало известно, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ передавали сведения о перемещении вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик Киеву и участвовали в корректировке ударов ВСУ.

В начале этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение не перечислять взнос за 2024 год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Ведомство является одной из пяти комиссий ООН, ее цель - развитие экономической деятельности и укрепление экономических связей между странами. Но при нынешних отношениях с Евросоюзом, точнее их отсутствии, говорить о каких-то экономических связях бессмысленно.