Подписание соглашения между Ираном и МАГАТЭ; Аракчи: гарантированы неотъемлемые права Ирана на мирное использование ядерной энергии

Глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи, прибывший во вторник утром в египетскую столицу Каир, сначала провёл трёхстороннюю встречу с главой МИД Египта и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, после чего провёл двухчасовую встречу с Рафаэлем Гросси, которая прошла за закрытыми дверями, а затем отправился во Дворец Союза, где встретился и поговорил с президентом Египта.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Ати и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси министр иностранных дел Исламской Республики Иран, говоря о процессе переговоров между Ираном и Агентством, заявил: «Сегодня я и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии провели заключительный раунд переговоров для окончательного согласования порядка выполнения Ираном своих гарантийных обязательств в свете событий, вызванных незаконными действиями против иранских ядерных объектов, и нам удалось это сделать».

Министр иностранных дел Ирана добавил: «Согласованные практические шаги по выполнению гарантий полностью соответствуют законодательству Исламской консультативной ассамблеи Ирана; они учитывают обеспокоенности Ирана и создают основу для дальнейшего сотрудничества. То, что мы сделали, обеспечивая наши неотъемлемые права на мирное использование ядерной энергии, способствует поддержанию сотрудничества с Агентством в согласованных рамках. Это соглашение устанавливает практический механизм сотрудничества, который учитывает как особые обстоятельства безопасности Ирана, так и технические требования Агентства». Аракчи также добавил: «Мы самым решительным образом осуждаем террористические и агрессивные действия сионистского режима в Катаре и заявляем о нашей полной солидарности с палестинским народом, а также с правительством Катара, суверенитет и территориальная целостность которого были грубо нарушены израильским режимом».

После достижения соглашения с Ираном о возобновлении технических инспекций генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил: «Это шаг в правильном направлении, который открывает дверь дипломатии и стабильности».

Сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ было приостановлено после незаконных нападений США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана.