Польша перебрасывает колонну военной техники к границе с Белоруссией

Польша перебрасывает военную технику к границе с Белоруссией, сообщил государственный белорусский портал News.by.
В телеграм-канале агентства опубликовали видео, на котором видно движущуюся колонну военной техники. На них видны военные грузовики с тентами.
«По утренним кадрам видно активное перемещение польских войск, включая колонны, движущиеся в сторону границы с Беларусью», — пишет издание.
Белоруссия предупредила Польшу о полете дронов к границе и сбила часть
Утром 10 сентября польские власти сообщили о нарушении воздушного пространства российскими дронами. По словам премьера Дональда Туска, военные сбили беспилотники, представлявшие прямую угрозу.
Позже первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что они оповестили Польшу и Литву о приближении «неизвестных летательных аппаратов» к их территории, а ПВО уничтожило несколько «заблудившихся» беспилотников.
Your Comment