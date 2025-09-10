Польша перебрасывает колонну военной техники к границе с Белоруссией

Польша перебрасывает военную технику к границе с Белоруссией, сообщил государственный белорусский портал News.by.

В телеграм-канале агентства опубликовали видео, на котором видно движущуюся колонну военной техники. На них видны военные грузовики с тентами.

«По утренним кадрам видно активное перемещение польских войск, включая колонны, движущиеся в сторону границы с Беларусью», — пишет издание.

Белоруссия предупредила Польшу о полете дронов к границе и сбила часть

Утром 10 сентября польские власти сообщили о нарушении воздушного пространства российскими дронами. По словам премьера Дональда Туска, военные сбили беспилотники, представлявшие прямую угрозу.

Позже первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что они оповестили Польшу и Литву о приближении «неизвестных летательных аппаратов» к их территории, а ПВО уничтожило несколько «заблудившихся» беспилотников.