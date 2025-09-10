Во Франции начались масштабные протесты

Многочисленные акции протеста и попытки заблокировать работу инфраструктурных объектов начались по всей Франции и в некоторых местах уже привели к столкновениям с полициейС раннего утра небольшие группы демонстрантов пытались блокировать автобусные депо в Париже и на непродолжительное время перекрыли несколько развязок на бульваре Периферик - кольцевой дороге вокруг столицы - и даже сам бульвар. Несколько десятков человек вышли на дорогу с зажженными файерами и перекрыли ее строительными заграждениями. В парижском пригороде Монтрей небольшие группы протестующих перекрывают улицы и трамвайные пути мусором и строительными ограждениями.

Согласно опубликованным в сети кадрам, полиция разгоняет манифестантов при помощи дубинок и слезоточивого газа. Тем не менее демонстранты продолжают организовывать все новые попытки перекрыть движение на дорогах, большая группа демонстрантов продолжает блокировать движение на развязке Порт Монтрей с кольцевой дорогой на востоке Парижа. Министр внутренних дел страны Брюно Ретайо объявил в эфире BFMTV, что правоохранительным органам удалось сорвать ряд акций в Бордо и Париже. Сам он лично приехал проинспектировать силы полиции и жандармерии в парижский пригород Рюнжи, где расположен крупнейший продовольственный рынок, работу которого уже неоднократно пытались заблокировать в прошлые годы участники фермерских протестов.

10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

В МВД республики ожидают участия в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".