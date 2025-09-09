  1. Home
  2. Russian

Силовой сценарий: Сергей Лавров анонсировал серьезный ответ на агрессивное наступление Запада

9 сентября 2025 - 19:40
News ID: 1725432
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Силовой сценарий: Сергей Лавров анонсировал серьезный ответ на агрессивное наступление Запада

Лавров: Действия лидеров ЕС - это приглашение к новой войне на Балканах

По мнению Лаврова, сейчас в Боснии и Герцоговине  происходит настоящий госпереворот

Балканы буквально в одночасье снова превратились в пороховую бочку. Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик пригрозил Брюсселю геополитическими потрясениями буквально в самом центре Европы, если руководство ЕС не перестанет вести ту же провальную политику, как на Украине. «Это результат грубого вмешательства Запада», - отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Сегодня в Москве он встретился с Додиком.

Главные месседжи Западу по проблеме, грозящей стать новой катастрофой, были переданы за первые 11 минут переговоров. «Мы крайне озабочены агрессивным наступлением на решения Совета Безопасности ООН», - заявил  министр.

Лавров анонсировал самый серьезный разговор на эту тему на ооновской площадке в ближайшее время: «Мы к нему будем очень тщательно готовиться. Многим нашим коллегам придется отвечать на неудобные, но абсолютно законные вопросы».

Your Comment

You are replying to: .
captcha