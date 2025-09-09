Госдепартамент США в конце августа аннулировал визы членов Организации освобождения Палестины и высокопоставленных лиц Палестины, что поставило под угрозу возможность участия в 80-й сессии ООН президента Махмуда Аббаса, который традиционно выступает на сессии Генассамблеи.

ООН выразил протест в связи с отказом Вашингтона во въезде представителям Палестины. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация обратилась напрямую к американским властям и напомнила им о международных обязательствах,.

Отказ США в выдаче виз палестинским представителям не только противоречит договоренностям, но и подрывает саму работу международной организации. Официально в Госдепе этот шаг объяснили «интересами национальной безопасности», якобы Палестинская администрация «подрывает мирный процесс». Единственное исключение было сделано для действующих сотрудников миссии Палестины при ООН в Нью-Йорке.

ООН, в свою очередь, подчеркнула: страна, на территории которой расположена штаб-квартира организации, обязана обеспечивать допуск всех делегаций, независимо от политической ситуации. Исключения допускаются лишь по чрезвычайным причинам безопасности, но и в этих случаях должны быть согласованы с самой ООН.

По оценке международных дипломатов, ограничительные меры создают прецедент, который угрожает нормальному функционированию Генассамблеи и ставит под вопрос обязательства США.

Это не первый случай, когда Штаты запрещают въезд представителям Палестины. В 1988г. США отказали в визе палестинскому лидеру Ясиру Арафату, что вынудила ООН перенести всю сессию из Нью-Йорка в Женеву, - пишет источник.

Надо учесть, что Штаты руководствуются неблаговидными интересами относительно Палестины и её земель. Администрация США практически не рассматривает и не учитывает трагедию палестинского народа. Потому власти Палестины связывает с ООН хрупкие надежды на прекращение геноцида палестинцев.

Накануне в рамках министерского заседания Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) министр иностранных дел Палестины Варсен Шахин проинформировала о проблемах, с которыми сталкивается палестинская дипломатия на международном уровне, в частности об отказе США в выдаче виз палестинской делегации во главе с президентом Махмудом Аббасом для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.