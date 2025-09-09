ОАЭ осуждают "вопиющее и трусливое нападение" Израиля на Катар

Заместитель главы правительства и министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян подчеркнул, что эта безрассудная атака является грубым нарушением суверенитета Катара

Объединенные Арабские Эмираты осудили израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе, назвав его "вопиющим и трусливым нападением" на Катар. Об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

"Заместитель главы правительства и министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян решительно осудил вопиющее и трусливое нападение Израиля на Государство Катар. Он подчеркнул, что эта безрассудная атака является грубым нарушением суверенитета Катара, серьезным посягательством на международное право и Устав ООН, а также безответственной эскалацией, угрожающей региональной и международной безопасности и стабильности", - указано в заявлении.

Министр иностранных дел ОАЭ также призвал "международное сообщество, в особенности Совет Безопасности ООН, исполнить свои юридические и моральные обязательства, чтобы сдержать действия Израиля и прекратить эти варварские нападения". В заявлении отмечается, что действия Израиля могут привести к опасным последствиям для региональной и международной безопасности.