Зачем мы идём в Газу с глобальной флотилией «Самуд»?

9 сентября 2025 - 18:56
Зачем мы идём в Газу с глобальной флотилией «Самуд»?

. Флотилия, в состав которой входят активисты, врачи, деятели искусств, священнослужители и юристы со всего мира, направляется в сектор Газа для решения проблемы гуманитарного кризиса в секторе.

Джаред Сакс и Зукисва Ваннер, публицисты и культурные активисты из Кейптауна, в статье на сайте катарского телеканала Al Jazeera пишут: «Зачем мы идём в Газу с глобальным флотом «Самуд»?: Мы идём, чтобы сохранить надежду. Потерять надежду — значит бросить народ Газы и сдать его злодейскому режиму».

Джаред Сакс и Зукисва Ваннер в этом  материале отмечают: «Зачем мы идём в Газу с глобальным флотом «Самуд»? В течение последних 23 месяцев мы были свидетелями того, как режим апартеида Израиля, поддерживаемый некоторыми из самых могущественных стран мира, лишал жителей Газы их основных потребностей в еде, лекарствах, жилье, свободе передвижения и воде. Мы, как и многие другие страны мира, протестовали, бойкотировали и призывали к серьезным действиям по прекращению блокады Газы, но этого оказалось недостаточно».

Глобальная флотилия «Самуд» (Солидарность или выносливость) — крупнейшая гражданская гуманитарная миссия, организованная для прорыва блокады Газы и доставки необходимой помощи жителям этого района. Флотилия, в состав которой входят активисты, врачи, деятели искусств, священнослужители и юристы со всего мира, направляется в сектор Газа для решения проблемы гуманитарного кризиса в секторе.

К движению также присоединилась южноафриканская делегация, представляющая различные страны и имеющие разное происхождение. Флотилия пользуется особой поддержкой Международного суда, который предписал Израилю доставить гуманитарную помощь в Газу в качестве временного решения. Однако Израиль до сих пор отказывается выполнять эти решения.

