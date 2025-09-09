  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Иран осудил авиаудар Израиля по Катару

9 сентября 2025 - 18:45
News ID: 1725426
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Иран осудил авиаудар Израиля по Катару

Это очень опасное действие и нарушение принципов, целей и правил Устава ООН».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, комментируя авиаудар сионистского режима по Катару и по лидерам ХАМАС, заявил: «Мы только что услышали эту новость. Это действие сионистского режима является продолжением преступлений, которые он совершает, нарушая все международные нормы и правила. Это чрезвычайно опасное и преступное действие, вопиющее нарушение всех международных законов и норм, нарушение национального суверенитета и территориальной целостности Катара, а также нападение на палестинских переговорщиков».

По его словам, «мы тщательно изучаем произошедшее, но с точки зрения международного права все его нормы были нарушены. Это очень опасное действие и нарушение принципов, целей и правил Устава ООН».

Багаи добавил, что «этот инцидент должен ещё больше насторожить страны региона и всё международное сообщество и стать предупреждением об опасностях, связанных с продолжающимся бездействием и равнодушием мирового сообщества в отношении посягательств и нарушений закона, совершаемых сионистским режимом на оккупированных 

Your Comment

You are replying to: .
captcha