Иран осудил авиаудар Израиля по Катару

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, комментируя авиаудар сионистского режима по Катару и по лидерам ХАМАС, заявил: «Мы только что услышали эту новость. Это действие сионистского режима является продолжением преступлений, которые он совершает, нарушая все международные нормы и правила. Это чрезвычайно опасное и преступное действие, вопиющее нарушение всех международных законов и норм, нарушение национального суверенитета и территориальной целостности Катара, а также нападение на палестинских переговорщиков».

По его словам, «мы тщательно изучаем произошедшее, но с точки зрения международного права все его нормы были нарушены. Это очень опасное действие и нарушение принципов, целей и правил Устава ООН».

Багаи добавил, что «этот инцидент должен ещё больше насторожить страны региона и всё международное сообщество и стать предупреждением об опасностях, связанных с продолжающимся бездействием и равнодушием мирового сообщества в отношении посягательств и нарушений закона, совершаемых сионистским режимом на оккупированных