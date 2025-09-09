Возможный отказ Трампа от давления на Россию; Европа в чистилище!

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на ТАСС, обозреватель и аналитик Financial Times Гидеон Рахман считает, что европейцам нужен запасной план, если президент США Дональд Трамп откажется поддержать их в предоставлении военной помощи Украине.

По его словам, «очевидная опасность для европейцев заключается в том, что они настолько погрязли в сложностях дипломатии, что не видят общей картины».

Он добавил: «Президент США неоднократно показывал своими словами и действиями, что он не хочет брать на себя обязательства по защите Украины. Убедить Трампа усилить военное и экономическое давление на Россию будет выдающимся достижением. Но если шепот на ухо Трампа не сработает, Европе нужен план Б».

По мнению Рахмана, так называемая «коалиция желающих» консультируется по поводу возможности использования «американского воздушного щита» для обеспечения прекращения огня, потому что они знают, что согласие России на прекращение огня маловероятно.

Он подчеркнул: «Воздушный щит будет включать в себя массовое увеличение противовоздушной обороны, способной закрыть небо для российских беспилотников, хотя и не для баллистических ракет».

Рахман добавил: «Европейцы могут до определенной степени помочь в защите воздушного пространства Украины с помощью военно-морской поддержки. Также обсуждается возможность развертывания авианосца, вероятно, со стороны Европы».