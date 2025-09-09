Мадуро: США стремятся сменить власть в Венесуэле

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что между его страной и Соединенными Штатами нет «никакой напряженности», и происходящее является «явной агрессией США против его страны».

Он добавил: «Они [американцы] пытаются изменить политическую систему Венесуэлы и навязать модель подчиненного правительства в интересах американской олигархии». Мадуро подчеркнул: «Никто не сможет унизить Венесуэлу, и мы никогда не позволим Американской империи унизить наш народ».