Мадуро: США стремятся сменить власть в Венесуэле

9 сентября 2025 - 11:37
Президент Венесуэлы раскрыл главную цель недавнего давления Вашингтона на его страну, назвав план США сменой власти в Каракасе.

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что между его страной и Соединенными Штатами нет «никакой напряженности», и происходящее является «явной агрессией США против его страны».

Он добавил: «Они [американцы] пытаются изменить политическую систему Венесуэлы и навязать модель подчиненного правительства в интересах американской олигархии». Мадуро подчеркнул: «Никто не сможет унизить Венесуэлу, и мы никогда не позволим Американской империи унизить наш народ».

