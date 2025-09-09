Подробности предложения США о прекращении огня в Газе

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Русия аль-Яум», сионистские источники впервые в интервью 12-му каналу сионистского режима раскрыли подробности предложения США о прекращении огня. Они заявили, что согласно этому предложению, все сионистские пленные будут освобождены в течение 48 часов с момента начала действия соглашения.

Взамен будут освобождены палестинские заключенные, в том числе те, кто был приговорен к пожизненному заключению. Последний пункт этого предложения касается тел сионистских пленных и того, что будет установлено конкретное время в течение периода прекращения огня для их передачи. Это предложение о прекращении огня рассчитано на 60 дней, и утверждается, что Трамп лично представил себя в качестве гаранта. Сионистские источники добавили, что рамки этого предложения шире, чем предыдущие предложения, и касаются не только вывода сионистской армии и создания альтернативного правительства в Газе, но и разоружения ХАМАС. Это в то время, как вопрос разоружения является одной из «красных линий» палестинского сопротивления. Вывод сионистских войск из Газы будет осуществляться постепенно, но основная часть будет выполнена в начале прекращения огня. При этом палестинская сторона не доверяет гарантиям США в этом отношении.