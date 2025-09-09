Удар израильского беспилотника по автомобилю к югу от Бейрута

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Байт (а) - АБНА, согласно Национальному информационному агентству Ливана, израильский беспилотник в понедельник вечером нанес удар по автомобилю недалеко от мечети в районе Зарут, расположенном между городами Аль-Джия и Барджа в регионе Иклим-аль-Харуб. Этот район находится примерно в 30 километрах к югу от Бейрута.

Официальные источники сообщили, что этот удар произошел спустя несколько часов после серии израильских воздушных атак на востоке Ливана, которые, по данным Министерства здравоохранения Ливана, привели к гибели пяти человек.

Израильская армия утверждала, что эти удары были нацелены на позиции, принадлежащие «Хезболле».