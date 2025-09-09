«Мы не боимся никаких сценариев; блокада Газы Израилем должна быть прорвана»

Информационное агентство АБНА, международный отдел: Международный флот солидарности «Самуд» с более чем 70 кораблями из 44 стран мира в воскресенье, 9 сентября 2025 года, начал свое движение в сторону Газы с целью прорыва блокады. Слово «Самуд» означает «стойкость». В состав флота входят различные международные коалиции, включая «Флот свободы», «Всемирное движение за Газу», «Караван Самуд» и «Ас-Самуд Нусантара» из Малайзии. В акции также принимают участие видные деятели, в том числе Грета Тунберг, Марианна Мортега и другие правозащитники. Было объявлено, что десятки других кораблей из Туниса и средиземноморских стран присоединятся к флоту 4 сентября.

Глобальный флот «Самуд» является крупнейшим морским конвоем в мире. Тысячи людей собрались вместе, чтобы достичь Газы к середине сентября. Маршрут кораблей пролегает через международные воды вблизи Туниса, Ливии, египетских и газанских вод. Оккупационный режим Иерусалима подчеркнул, что арестует активистов на этих кораблях.

В связи с этим «Доминик», голландский член глобального флота «Самуд», сказал корреспонденту Mehr News: «Я давно поддерживаю Палестину и протестую против преступлений Израиля против палестинского народа. Мое присоединение к флоту не было внезапным или случайным, а было вызвано волной международной солидарности с народом Газы». Он добавил: «Мы собрались из десятков стран, чтобы нашими лодками и кораблями прорвать блокаду Газы. Мы хотим показать палестинцам этим морским караваном, что они не одиноки, они не невидимы, а угнетение и преступления, совершаемые сионистами против них, очевидны и ясны».

Доминик, ссылаясь на молчание правительств в отношении преступлений сионистского режима, подчеркнул: «Когда правительства не предпринимают никаких действий для поддержки Палестины и осуждения сионистского режима, люди и гражданское общество объединяются, чтобы доказать им, что все мы, взявшись за руки и приложив усилия, можем прорвать блокаду сектора Газа, и мы не прекратим наши усилия, пока Палестина не будет освобождена». Голландский член глобального флота «Самуд» добавил: «Как Израиль угрожал кораблям, которые были до каравана «Самуд», он также угрожает кораблям этого глобального флота. Мы подготовили себя к любому преступлению со стороны сионистских военных, и мы ничего не боимся; что бы с нами ни случилось, это ничто по сравнению с тем, что переживают палестинцы». В заключение он обратился к палестинскому народу: «Мы не имеем дела с нашими правительствами и их молчанием; мы, обычные люди, будем с вами до освобождения Палестины, мы никогда не сдадимся и придем к вам, не волнуйтесь и не теряйте надежды».