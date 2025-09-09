ОАЭ выразили соболезнования сионистскому режиму!

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Маа», посол ОАЭ в Тель-Авиве Мухаммад аль-Хаджа осудил вчерашнюю операцию в оккупированном Иерусалиме, в результате которой погибли по меньшей мере шесть сионистов и были ранены 15 человек.

Он опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил соболезнования сионистскому режиму в связи с инцидентом со стрельбой.

«Аль-Масира» сообщила, что Бахрейн, наряду с ОАЭ, также осудил эту операцию палестинских сил сопротивления.

Это произошло на фоне того, что ОАЭ и Бахрейн не предприняли никаких конкретных действий в ответ на убийство более 62 000 палестинцев за последние два года.