Раскрытие угроз режима «Джулани» в отношении сирийских семей

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Маалума», информированные источники в Сирии заявили, что террористический режим Джулани угрожает алавитским семьям на фоне раскрытия преступлений этого режима против них.

Согласно этому сообщению, за последнее время было зарегистрировано десятки случаев похищений против семей алавитов в ряде сирийских городов, особенно в Баниясе, Джабле и Латакии. Террористические элементы под командованием Джулани контролируют эти города. Существуют документы, показывающие, что похищенные люди были перевезены в неизвестные районы, и банда под командованием Джулани угрожала семьям алавитов не разглашать эти случаи, чтобы оставаться в безопасности. Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека опубликовал подробный доклад, в котором говорилось, что спустя девять месяцев после падения режима Башара Асада в этой стране внутренняя ситуация не стабилизировалась, а вакуум и нестабильность охватили каждый дюйм сирийской земли, и убийства и грабежи стали доминировать в большинстве провинций.