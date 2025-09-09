ХАМАС: Действия Нетаньяху — это самое уродливое лицо преступности и садизма

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Джазиру», ХАМАС, реагируя на предупреждения и угрозы премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху в адрес жителей Газы, заявил, что слова Нетаньяху о разрушении десятков жилых башен в Газе и перемещении их невинных жителей являются «картиной самых уродливых форм садизма и преступности военного преступника, который уже почти два года продолжает совершать дикие преступления против гражданского населения».

ХАМАС назвал Нетаньяху террористом и расценил его предупреждение жителям Газы и приказ об эвакуации города как «открытое действие по принудительному переселению людей под давлением бомбардировок, убийств, голода и угроз».

Движение осудило молчание и бездействие учреждений ООН, особенно Совета Безопасности ООН, перед лицом этих диких преступлений и обвинило правительство США в соучастии в этих преступлениях.

Биньямин Нетаньяху вчера в своих заявлениях признал свои преступления в Газе и сказал, что за последние два дня 50 башен в Газе были полностью уничтожены в результате ракетных ударов истребителей сионистского режима.

В своем заявлении ХАМАС похвалил международное движение за противодействие молчанию в отношении сионистского режима и усиление глобального сопротивления геноциду в секторе Газа. Он также призвал все страны и свободных людей мира активизировать свои действия против фашистского оккупационного режима и заставить его прекратить преступления и нарушения прав палестинского народа.

С другой стороны, военный министр сионистского режима Исраэль Кац в понедельник пригрозил начать «разрушительный шторм» в Газе. Он сказал, что ХАМАС должен освободить пленных и сложить оружие, иначе столкнется с полным разрушением сектора Газа.

Сионистский режим несколько дней назад начал масштабную операцию по сносу высотных жилых зданий в Газе, что привело к увеличению числа перемещенных семей. Наблюдатели предупреждают, что целью этой акции является принудительное изгнание палестинцев на юг в рамках обширного американо-сионистского плана их принудительного переселения из Газы.