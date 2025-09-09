Назначение Генерального секретаря Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт по указу Верховного лидера

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Байт (а) - АБНА, Верховный лидер исламской революции назначил Ходжатоль-ислама валь-муслимина Рамазани Генеральным секретарем Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт на очередной срок. Ходжатоль-ислам валь-муслимин Ахтари, глава Высшего совета Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт, в письме, адресованном Его Светлости аятолле Хаменеи, представил доклад о результатах голосования Высшего совета Ассамблеи по предложенным кандидатам на пост Генерального секретаря. С учетом большого числа голосов, отданных за господина Рамазани, Верховный лидер назначил его Генеральным секретарем Ассамблеи.