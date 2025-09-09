Утверждение корреспондента Wall Street Journal о возможной встрече Арагчи и Гросси

По сообщению информационного агентства АБНА, корреспондент Wall Street Journal Лоуренс Норман сегодня, в понедельник, в сообщении на своей странице в социальной сети "X" заявил о возможной встрече министра иностранных дел Ирана с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии. Корреспондент Wall Street Journal по этому поводу заявил: "Я слышал, что встреча Гросси и Арагчи состоится завтра". Лоуренс Норман далее заявил: "Но это зависит от приближения к достижению соглашения о доступе там (на иранских ядерных объектах)".