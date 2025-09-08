Сионистское издание признало провал Израиля в противодействии йеменским атакам

Йеменцам удалось нанести масштабный ущерб экономике Израиля, которая находится в состоянии войны уже более двух лет. Об этом написало в своём отчёте сионистское издание TheMarker.

Согласно отчету, непрекращающиеся атаки Йемена привели к закрытию двух аэропортов и порта Эйлат, нарушив течение жизни и экономики Израиля.

В другой части отчёта отмечается, что «йеменский беспилотник поразил зал ожидания пассажиров в международном аэропорту Рамон, что продемонстрировало стратегический провал Израиля в противостоянии с йеменским фронтом».

В данном документе также подчеркивается, что постоянное перемещение сионистов в убежища напоминает о провале режима в сдерживании йеменских атак, и всякому, кто ищет очередное доказательство этого поражения, достаточно взглянуть на ситуацию в порту Эйлат.