Глава космического агентства Ирана сообщил о запуске 20 спутников в следующем году

Глава Космического агентства Ирана в интервью агентству ИРНА заявил, что в 2026 году основные усилия будут сосредоточены на запуске спутников, и приблизительно двадцать искусственных спутников будут выведены на орбиту.

Хасан Саларие в ходе данного интервью разъяснил текущее состояние космических программ Ирана, включая развитие инфраструктуры, запуск новых спутников и международное сотрудничество. Кроме того, он сообщил о планах по увеличению количества наземных станций Космического агентства Ирана.

Также глава ведомства поделился с энтузиастами аэрокосмической науки хорошей новостью: в следующем году на орбиту будут выведены двадцать спутников. Относительно международного сотрудничества он добавил, что в рамках проекта "Чанъэ-8" исследовательский аппарат Ирана будет доставлен на Луну с помощью китайской ракеты-носителя.