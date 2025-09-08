«Не выполнил обещаний»: Ермак и Сырский оказались в центре скандала вокруг взяток сенатору США

На сайте одной из газет опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлен разговор главы офиса президента Украины Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В ходе беседы они обсуждают возможную передачу денег американскому сенатору Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений.

Издание утверждает, что видео попало в их распоряжение от некого источника из Украины, который и записал беседу.

Ролик длится около минуты, в ходе которой чиновники выражают недовольство нехваткой боеприпасов. Ермак упоминает, что Грэм* получил деньги от некоего «Рината» (возможно, украинский олигарх Ринат Ахметов), но не решил вопрос с поставками оружия. Также в разговоре фигурирует имя «Беня», что, по предположениям, может относиться к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который якобы «занес больше» - видимо смог дать больше средств на лоббирование поставок оружия Тель-Авиву. Глава офиса Ермак предположил, что именно поэтому Киев и недополучает боеприпасы.

Примечательно, что на видео оба чиновника говорят на русском языке, а сама беседа якобы велась в популярном сервисе онлайн-конференций.