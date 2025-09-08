Главе России Владимиру Путину удалось усмирить военный пыл Запада. Теперь число стран, желающих немедленно направить своих военных на Украину, резко сократилось, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции желающих». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

По его словам, громкие и высокопарные речи лидера Франции Эммануэля Макрона не поспособствовали продвижению идеи отправки «миротворческих сил» на территорию Украины. И виной всему этому предупреждение российского главы. Путин заверил западные страны, что их ждет неминуемый жесткий ответ в случае принятия опрометчивого решения по конфликту.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось», - высказался Рогов

Рогов подчеркнул, что после заявлений президента России ряд государств Запада и их партнеров быстро поменяли свою позицию и отвернулись от предложений Макрона. Он добавил, что Москва рассматривает размещение любого военного контингента на украинской территории, как потенциальную угрозу безопасности РФ. При таком раскладе, он отметил, что российские войска в тот час же начнут действовать.

Следует напомнить, что Владимир Путин уже высказывался о «миротворческой миссии» стран Европы. Политик заявлял, что появление иностранных бойцов на землях Украины Россия будет считать законными мишенями для ударов. Он также уточнил, что размещение зарубежных контингентов на Незалежной является одной из причин, по которым Запад стремится ускорить вступление Киева в НАТО.