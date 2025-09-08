Стало известно, насколько России хватит запасов нефти

В России нефти будет достаточно на любой период времени при активности по геологоразведке и воспроизводству запасов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Роснедр Олег Казанов.

«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», - отметил он.

Руководитель агентства уточнил, что из 31 миллиарда тонн запасов нефти РФ сейчас подготовленными являются только 19 миллиардов, а неподготовленные составляют 12 миллиардов тонн.

Как подчеркнул Казанов, чтобы стране не остаться без запасов нефти к 2051 году, следует поддерживать постоянный переходящий остаток запасов в 13-15 миллиардов тонн нефти, которые должны быть уже подготовленными рентабельными запасами. Поэтому нам и нужна непрерывная геологоразведка, заключил руководитель Роснедр.

В апреле стало известно, что согласно утвержденной правительством Энергостратегии РФ до 2050 года, текущих запасов нефти в стране хватит более чем на 65 лет, природного газа – на 100 лет при существующем уровне добычи. Запасы нефти в России по международной классификации достигают 31,3 млрд тонн. Это обеспечивает стране третье место в мире по объемам запасов. Кроме того, Россия сохраняет абсолютное лидерство по запасам природного газа – 63,4 трлн кубометров по тем же категориям. При этом по объемам добычи газа страна занимает второе