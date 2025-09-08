Согласно сообщению информационного агентства ABNA, турецкие протестующие в воскресенье вечером вступили в столкновение с полицией после того, как она вошла в здание оппозиционной Народно-республиканской партии.

После этого действия полиции, последовавшего за решением прокуратуры сменить главу провинциального отделения Народно-республиканской партии в Стамбуле, улицы города прошлой ночью стали ареной протестов против Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития.

Правительство Эрдогана также объявило о запрете демонстраций в 6 районах Стамбула и ограничило доступ к социальным сетям.

Телеканал «Русия аль-Яум» также сообщил, что сегодня, в понедельник, тысячи сторонников оппозиционных движений собрались в Стамбуле, и, как сообщается, это может стать началом крупной сидячей забастовки в городе.

По словам корреспондента «Русия аль-Яум» в Турции, полиция и подразделения по борьбе с массовыми беспорядками в большом количестве прибыли на место, чтобы держать ситуацию под контролем.

В то же время, корреспондент сообщил, что социальные сети, включая X, Instagram, Facebook и TikTok, столкнулись с серьезными сбоями, и в то же время пользователи испытывают сильное замедление интернета.

Согласно отчету, YouTube полностью недоступен, а WhatsApp и Telegram работают с более чем 90% сбоями.