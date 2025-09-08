«Зеленский»: Я расстроен из-за «Трампа»

Согласно сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Русия аль-Яум», президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем заявлении сказал: «Я расстроен из-за президента США Дональда Трампа, потому что на встрече между ним и Путиным на Аляске не было представителя от Украины».

Он добавил: «На этой встрече Трамп дал Путину все, что тот хотел. Отсутствие Украины на этой встрече вызывает сожаление».

Зеленский пояснил: «Я считаю, что Путин получил все, что хотел. Он не хочет встречаться со мной, он хочет встретиться с Трампом, чтобы устроить медиа-маневр. Мы просим Америку оказать большее давление на Путина».

Он добавил: «Я готов к любой двусторонней или трехсторонней встрече с Путиным, но не в России. Он стремится к полной оккупации Украины, и если этого не произойдет, это будет считаться победой для нас».