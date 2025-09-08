Трамп: Я очень скоро позвоню Путину

Согласно сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на ТАСС, президент США Дональд Трамп говорит, что поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней.

Отвечая на вопрос журналистов на авиабазе «Эндрюс» недалеко от Вашингтона, когда он намерен позвонить Путину, Трамп сказал: «Очень скоро, в течение следующих нескольких дней!»

В ответ на усилия по урегулированию войны на Украине он также добавил: «Мы намерены покончить с этим; с ситуацией между Россией и Украиной; я уверен, что мы это сделаем».

4 сентября (в прошлый четверг) Трамп также объявил о своих планах поговорить с Путиным в ближайшем будущем. Трамп и Путин встретились 15 августа на Аляске. В заявлении после переговоров Путин сообщил, что основной темой обсуждения с Трампом было урегулирование войны на Украине.