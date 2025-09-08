Министр финансов США: Мы готовы усилить санкции против России

Согласно сообщению информационного агентства ABNA, США сегодня, в воскресенье, объявили, что при участии европейских стран готовы ввести санкции против стран, покупающих российскую нефть, чтобы оказать на них экономическое давление.

Министр финансов США Скотт Бессент в связи с этим сказал телеканалу NBC: «Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры сотрудничали с нами. Сейчас идет соревнование между тем, как долго армия Украины сможет сопротивляться, и как долго российская экономика сможет продержаться».

Министр финансов США в связи с этим заявил: «И если Соединенные Штаты и [Европейский союз] смогут перейти на этот этап, ввести больше санкций и вторичных тарифов на страны, покупающие российскую нефть, российская экономика полностью рухнет, и это приведет президента Путина за стол переговоров!»