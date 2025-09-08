Взгляд «Трампа» на возможное вторжение США в Венесуэлу

Согласно сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Fox News, президент США Дональд Трамп сегодня высказал свою позицию относительно возможного вторжения его страны в Венесуэлу.

В связи с этим президент США, уклоняясь от четкого ответа журналистам, ограничился своим повторяющимся высказыванием.

На вопрос о том, намерен ли он напасть на Венесуэлу, Трамп сказал: «Вы узнаете об этом позже».

Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что его страна прибегнет к «вооруженной борьбе», если на нее нападут.

Президент Венесуэлы заявил, что хотя Венесуэла «все еще находится на этапе невооруженной борьбы», любое нападение вызовет реакцию «всего народа против агрессии, будь то местной, региональной или национальной».

В своем выступлении он добавил: «В Венесуэле не производится кокаин, это американская ложь, как и ложь о том, что у Ирака было оружие массового поражения (и под этим предлогом они напали на Ирак). Они также лгут о Каракасе».

Это происходит на фоне того, что ранее он объявил о призыве более 8 миллионов граждан страны в ряды «Национальной боливарианской милиции» в ответ на эскалацию напряженности между его страной и США после увеличения военного присутствия Вашингтона в Карибском море.

Ранее, после эскалации напряженности между США и Венесуэлой, вызванной размещением американских войск у побережья Карибского моря под предлогом борьбы с венесуэльскими наркокартелями, два истребителя F-16 этой страны пролетели над эсминцем ВМС США.