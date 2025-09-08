Загадка йеменского дрона: как он незаметно для радаров проник на оккупированные территории?

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Русия аль-Яум», корреспондент сионистского телеканала «Кан» сообщил, что армия этого режима расследует причины отказа радарных и предупредительных систем ВВС «Израиля» во время вчерашней атаки йеменского беспилотника.

В отчете говорится, что вчерашняя атака была опасной. Йеменский беспилотник проник в воздушное пространство оккупированных территорий и атаковал стратегический объект, а именно аэропорт Рамон в Негеве. Этот район находится очень близко к Эйлату и используется для внутренних рейсов.

Еврейские СМИ также сообщили, что армия сионистского режима расследует, проник ли этот йеменский беспилотник на оккупированные территории со стороны Иордании, когда противовоздушная оборона была занята другими беспилотниками.

Мэр Эйлата также признал, что прямое попадание беспилотника на оккупированные территории без предварительных предупреждений вызывает беспокойство. Вооруженные силы Йемена не забыли Эйлат, несмотря на атаки Тель-Авива на их страну.