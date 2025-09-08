Территория вокруг дома «Эяля Замира» объявлена закрытой военной зоной

Согласно сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Русия аль-Яум», армия сионистского режима предприняла беспрецедентный шаг, объявив территорию вокруг дома Эяля Замира, начальника штаба армии этого режима, закрытой военной зоной.

Эта акция Тель-Авива происходит на фоне эскалации протестов жителей оккупированных территорий, особенно в оккупированном поселении Рамот Хашовен в центре этого региона, против продолжающейся и бесплодной войны в секторе Газа.

Протестующие сионисты провели демонстрацию перед домом Замира и выкрасили стены дома в красный цвет, чтобы указать на преступления сионистского режима.

Полиция сионистского режима также вступила в столкновение с протестующими и арестовала по меньшей мере восемь из них.

Газета «Едиот Ахронот» сообщила, что полиция установила контрольно-пропускные пункты на дороге, ведущей к дому Замира.