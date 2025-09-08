Согласно сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Русия аль-Яум», израильские медиаисточники заявили, что на этой неделе состоится встреча между Роном Дермером, министром по стратегическим вопросам этого режима, и Асадом аль-Шибани, министром иностранных дел террористического «режима Голани».

Согласно этому отчету, обе стороны продолжают переговоры при американском посредничестве с целью достижения соглашения по безопасности между Дамаском и Тель-Авивом.

Несмотря на наземные и воздушные атаки Тель-Авива против Сирии, террористический «режим Голани», с момента падения правительства Башара Асада, подавал различные сигналы о фундаментальных изменениях в своем политическом дискурсе и заявил о своей готовности к нормализации отношений с сионистским режимом.

В первой половине 2025 года региональные и европейские посредники начали действовать для создания канала связи между Дамаском и Тель-Авивом. Имеющиеся отчеты указывают на то, что новый сирийский режим не только готов подписать соглашение о примирении с сионистской стороной, но и готов признать израильскую оккупацию Голанских высот при условии экономических гарантий в области снижения или снятия западных санкций.