Пезешкиан: Единство исламских стран — основа для развития и прогресса

Согласно сообщению информационного агентства АБНА, вечером в воскресенье, 7 сентября 2025 года, президент Масуд Пезешкиан на встрече с Сейедом Аммаром Хакимом, лидером иракского движения «Национальная мудрость», описал отношения между двумя народами и странами — Ираном и Ираком — как глубокие и укоренившиеся благодаря религиозным и культурным связям, подчеркнув, что географические границы никогда не смогут разделить эти два братских народа.

Далее президент поздравил с днем рождения Пророка ислама и имама Садика (мир им) и с наступающей Неделей единства, подчеркнув необходимость солидарности исламских стран. Он заявил: «Мы считаем, что постоянное единство и сотрудничество между исламскими странами во всех сферах не только станет основой для развития и прогресса, но и сделает так, что никакая сила не сможет наложить на нас санкции или победить нас».

Пезешкиан назвал жизненно важным и неоспоримым делом заботу и предотвращение разжигания сепаратистских вопросов в исламской умме, добавив: «Враги исламской уммы, выдвигая разъединяющие темы, стремятся создать раскол и разногласия среди мусульман, чтобы продвинуть свои гнусные цели. Поэтому мы должны действовать очень бдительно в отношении этих заговоров».

Далее президент заявил, что исправление и укрепление отношений между всеми исламскими странами является гарантией роста и процветания мусульманского общества, и подчеркнул: «Сегодня сионистский режим является инструментом Америки и ее союзников в совершении преступлений, создании разногласий и разграблении ресурсов исламских стран. Он является общим врагом исламской уммы, и в случае единства и солидарности исламской уммы, этот узурпаторский режим не будет иметь никакой силы перед величием единой уммы».

Пезешкиан также назвал стойкость угнетенного народа Газы и героическое сопротивление великого иранского народа в недавних событиях явным признаком прочности единства, сочувствия и целостности, которые никакая военная мощь, включая истребители, бомбы и ракеты, не сможет победить.

В другой части встречи президент, упомянув о предстоящих решающих выборах в Ираке, назвал сохранение политического единства и целостности, независимо от этнических и религиозных пристрастий, причиной для укрепления Ирака и, в конечном итоге, для возвышения исламской уммы. Он сказал: «Мы считаем все иракские политические группы, будь то шииты или сунниты, нашими братьями, и всегда желали укрепления единого суверенитета и достоинства иракского народа».