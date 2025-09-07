Появились кадры полного лунного затмения над Россией

Россияне практически по всей стране могут наблюдать редкое астрономическое явление - полное затмение Луны в фазу полнолуния.

Согласно подсчетам астрономов, полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты, а наибольшая фаза ожидается в 21 час 12 минут по московскому времени.

Этот момент будет виден практически со всей территории страны, кроме Чукотки, Камчатки и Магадана, где уже начнет светать.

Во время затмения прикрытая земной тенью Луна будет освещена преломленными лучами Солнца и приобретет необычный красноватый оттенок

Астрономическое явление также будет видно в Азии, Европе, Африке, Антарктиде, в акватории Индийского океана и в Океании. Однако с территории бывшего СССР будут хорошо видны все его фазы.

В последний раз во всех регионах РФ полное лунное затмение наблюдалось семь лет назад - 27 июля 2018 года.