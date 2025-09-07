Иран — надёжный и стратегический партнёр России, заявил губернатор Астрахани

Губернатор Астрахани на встрече с новым генеральным консулом Исламской Республики Иран Ахмадом Хейдарианом охарактеризовал ИРИ как «надёжного и стратегического партнера».

Губернатор сообщил, что «объём торговли между Астраханью и Ираном демонстрирует тенденцию к росту, а сотрудничество в рамках Северо-Южного транспортного коридора продолжает развиваться».

По его словам, в Астраханской области работают более 70 компаний с иранским капиталом, среди которых можно выделить Акционерное общество «Мир Бизнес Банк». Он в продолжение своей речи отметил, что грузооборот через порты Астрахани вырос на 37%, достигнув 6 миллионов тонн в год, и добавил, что значительная часть этих грузов следует в Иран или через территорию Ирана.