Ульянов: США и «тройка» политизировали ядерную программу Ирана

По сообщению информационного агентства ABNA, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что три европейские страны — Германия, Великобритания и Франция, известные как «европейская тройка», вместе с США, политизировали ядерную программу Ирана.

В беседе с Press TV Ульянов заявил: «США и, в частности, «европейская тройка», политизировали этот вопрос (ядерную программу Ирана) и постоянно предпринимают шаги, которые усугубляют ситуацию».

Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по ядерной программе Тегерана с тех пор, как Дональд Трамп вновь стал президентом США и в 2018 году в одностороннем порядке и незаконно вышел из ядерного соглашения (СВПД). В то время как шестой раунд переговоров был запланирован на 15 июня, переговоры были приостановлены из-за агрессии израильского режима против Ирана.

Основным предлогом для нападения и агрессии против Ирана были обвинения, выдвинутые Международным агентством по атомной энергии, Израилем и США в отношении того, что они назвали попытками Тегерана получить ядерное оружие и секретной военной ядерной программой Тегерана. Обвинения, которые Тегеран категорически отверг и всегда настаивал на мирном характере своей ядерной программы. США присоединились к израильскому режиму вскоре после начала 12-дневной войны. Основными целями в этой агрессии были иранские ядерные объекты, которые подверглись воздушным атакам.

В ответ на этот агрессивный акт президент Ирана Масуд Пезешкиан, во исполнение статьи 123 Конституции Исламской Республики Иран, передал «Закон об обязательстве правительства приостановить сотрудничество с Организацией по атомной энергии (Агентством)», который был одобрен на заседании Исламского консультативного совета 25 июня 2025 года и утвержден Советом стражей 25 июня 2025 года, для исполнения Организации по атомной энергии, Высшему совету национальной безопасности и Министерству иностранных дел.

Великобритания, Германия и Франция 28 августа (6 сентября) в письме в Совет Безопасности ООН объявили, что они начинают процесс активации «механизма запуска» с целью возвращения международных санкций против Ирана.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи недавно заявил об активации механизма «снэпбэк»: «В экономической сфере США ввели гораздо более жесткие санкции, но в политической сфере психологические опасения преувеличены, и созданный вокруг «снэпбэка» ажиотаж превышает его реальность. Тем не менее, Исламская Республика Иран выступает против любого вида санкций и стремится к их отмене».

Он также объяснил новую форму сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии: «В настоящее время ведутся переговоры между Министерством иностранных дел, Организацией по атомной энергии и Агентством для разработки новой основы для сотрудничества. Недавние события, включая нападения на некоторые иранские ядерные объекты, требуют определения новой основы для этого сотрудничества. Агентство также согласилось, что эти новые условия требуют новой основы сотрудничества, и переговоры в этом отношении продолжаются, но пока переговоры не принесут результатов, никакого нового сотрудничества не будет».