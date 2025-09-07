Зеленский: 60% вооружения армии производится на территории Украины

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 60% вооружения, используемого армией страны, производится на территории Украины; эта цифра превысила его цель, поставленную два месяца назад.

Зеленский сказал по этому поводу: «В ходе этой войны мы достигли точки, когда около 60% оружия, которое у нас есть, оружия, которое берут в руки наши солдаты, является украинским производством».

Он добавил: «И это мощное вооружение, и оно обладает передовыми возможностями».

Президент Украины и другие официальные лица страны давно подчеркивают важность усиления внутреннего производства вооружений как ключевого элемента для обеспечения будущей обороноспособности страны.

Зеленский также упомянул о совместном плане производства оружия в Дании. В июле он призвал свое обновленное правительство увеличить внутреннее производство вооружений более чем на 50%.

По его словам, украинское вооружение составляет около 50% того, что используется на передовой в войне с Россией, а также в других операциях, что является самым высоким показателем с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Украина сосредоточилась на производстве беспилотников с целью создания противовоздушной обороны для противодействия интенсивным и обширным российским атакам беспилотников и ракет.